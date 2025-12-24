Кремль высказался о своей позиции по итогам обсуждения плана Трампа в Майами
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Россия после визита своего спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева в США планирует сформулировать позицию и продолжить переговоры с американской стороной. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сейчас мы имеем в виду на основе той информации, которая была получена главой государства, сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить наши контакты в самое ближайшее время по имеющимся каналам, которые сейчас работают», — отметил представитель Кремля.
Напомним, что 21 декабря Кирилл Дмитриев прилетел в Майами на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Позже Уиткофф назвал встречу продуктивной, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс и вовсе заявил, что стороны достигли прорыва. Перед возвращением глава РФПИ намекнул, что следующая встреча пройдёт в Москве. А сегодня Владимир Зеленский представил мирный план из 20 пунктов, который стал предметом обсуждения в Майами.
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