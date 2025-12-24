Кремль высказался о своей позиции по итогам обсуждения плана Трампа в Майами

Россия после визита своего спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева в США планирует сформулировать позицию и продолжить переговоры с американской стороной. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас мы имеем в виду на основе той информации, которая была получена главой государства, сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить наши контакты в самое ближайшее время по имеющимся каналам, которые сейчас работают», — отметил представитель Кремля.