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Регион
Опубликовано 24 декабря 2025, 10:13

Кремль высказался о своей позиции по итогам обсуждения плана Трампа в Майами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия после визита своего спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева в США планирует сформулировать позицию и продолжить переговоры с американской стороной. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас мы имеем в виду на основе той информации, которая была получена главой государства, сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить наши контакты в самое ближайшее время по имеющимся каналам, которые сейчас работают», — отметил представитель Кремля.

В Кремле отреагировали на слова Вэнса о «прорыве» на переговорах в Майами
В Кремле отреагировали на слова Вэнса о «прорыве» на переговорах в Майами

Напомним, что 21 декабря Кирилл Дмитриев прилетел в Майами на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Позже Уиткофф назвал встречу продуктивной, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс и вовсе заявил, что стороны достигли прорыва. Перед возвращением глава РФПИ намекнул, что следующая встреча пройдёт в Москве. А сегодня Владимир Зеленский представил мирный план из 20 пунктов, который стал предметом обсуждения в Майами.

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