Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной статье дал резкую оценку украинским властям. В публикации для журнала «Родина» он назвал режим Владимира Зеленского диктаторским и заявил, что в процессе превращения Украины в проект «Анти-Россия» были попраны основные права человека, уничтожены верховенство права и политический плюрализм.

«В агонии превращения Украины в проект «Анти-Россия» диктаторским режимом Зеленского попраны основополагающие права человека, полностью уничтожено верховенство права и политический плюрализм, а методы, применяемые им, имеют все признаки нацизма, государственного и международного терроризма», — подчеркнул зампред Совбеза.

По мнению Медведева, страна потеряла свою правосубъектность, а судьбы простых украинцев вершит режим Зеленского, преступно узурпировавший власть при стыдливом умолчании западных кураторов. Политик возмущён тем, как «криворожский клоун-диктатор» в «лучших» традициях Третьего рейха вершит убийства, незаконные уголовные преследования, применяет насилие, угрозы и лишает людей гражданских прав, принуждая их покинуть страну.

Ранее Медведев заявил, что американские спецслужбы ещё в 1957 году анализировали Украину как потенциальный театр военных действий. В публикации для журнала «Родина» он сослался на отчёт ЦРУ, где территория республики была разделена на 12 секторов с «русскими островами». По его мнению, этот документ свидетельствует о долгосрочной стратегии западных государств по расчленению Украины и её отдалению от России.