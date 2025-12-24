Семье погибшего бойца СВО прислали тело чужого мужчины с такой же фамилией

Семье погибшего бойца СВО по ошибке прислали тело другого мужчины с такой же фамилией. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на рассказ матери военного.

Семья солдата Артёма Лемешева, пропавшего без вести летом 2024 года, получила известие осенью 2025-го. Им сообщили, что в одном из моргов найдено тело с совпавшей ДНК. Останки доставили в Москву для захоронения.

Однако отец погибшего настоял на независимой экспертизе. Результат шокировал родных: анализ показал нулевое совпадение с образцами ДНК родителей. «Мы так долго искали сына… чтобы уж точно быть уверенными», — пояснила его мать Виктория.

Выяснилось, что на фамилию Лемешев числятся два погибших военных. Следователь также заметил несоответствие: останки принадлежали взрослому мужчине, а не 20-летнему юноше. Сейчас семья ждёт доставки другого тела из Ростова-на-Дону для повторной проверки.

Юрист Денис Хмелевский пояснил, что родственники вправе требовать экспертизу ДНК. Если её не провели должным образом — это повод для обращения в прокуратуру. Однако независимый анализ семье придётся оплачивать самостоятельно, а выбор лабораторий будет ограничен.