Лидер рок-группы «Ворон Кутха» Дмитрий Мулыгин погиб, выполняя боевые задачи на Красноармейском направлении в составе Вооружённых сил России. Соответствующее заявление сделала общественная организация «За правду».

«Дима Мулыгин погиб. Он пропал без вести в начале октября, ещё оставалась надежда. Но его тело нашли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что происходящее на Украине вызывало его глубокую озабоченность ещё задолго до начала СВО. После личного наблюдения событий на Майдане в Киеве он начал оказывать системную поддержку жителям Донбасса, занимаясь доставкой гуманитарных грузов и организацией концертов. В связи с этим в 2015 году артист оказался внесён в украинский список «Миротворец»*. Со временем Мулыгин переехал на постоянное жительство в Донецк.

Через три месяца после рождения дочери, несмотря на уговоры близких, подписал военный контракт. В своём подразделении Мулыгин, взявший позывной «Сварной», занимался ремонтом техники, сменив гитару на сварочный аппарат. В октябре, находясь на позиции, он узнал, что поблизости видели тело погибшего бойца из Тулы, чьи родные ничего не знали о его судьбе. Три дня Мулыгин не мог найти себе места, поскольку был родом из этого региона. Он решил вынести тело товарища для достойного погребения или хотя бы опознания. Во время этой попытки он сам погиб, предположительно от удара вражеского дрона.

Ранее сообщалось, что Министр молодежи, спорта и туризма ДНР Михаил Мишин погиб в боях под Красноармейском. На начальном этапе становления республики Мишин активно занимался возрождением и развитием спортивной отрасли. Его энергия и преданность делу стали надёжным фундаментом для всего последующего спортивного движения в регионе. С началом специальной военной операции Мишин переключил свою деятельность на непосредственную защиту Отечества.

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