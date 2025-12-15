Экс-министр молодёжи и спорта ДНР погиб в боях под Красноармейском

На начальном этапе становления ДНР Мишин активно занимался вопросами возрождения и развития спорта. По словам Ширшова, именно его энергия, преданность и любовь к спорту стали фундаментом для дальнейшего развития спортивного движения. С началом СВО Мишин переключил свою деятельность на защиту Отечества, проявив мужество и стойкость в боевых действиях. Ширшов подчеркнул, что Мишин посвятил себя служению ДНР и защите её интересов, и его вклад в спорт, а также его подвиг, останутся в памяти.