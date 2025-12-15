Прямая линия 2025
Регион
15 декабря, 17:29

Экс-министр молодёжи и спорта ДНР погиб в боях под Красноармейском

Михаил Мишин. Обложка © Telegram / evgeny_shirshov

Министр молодежи, спорта и туризма ДНР Михаил Мишин погиб в боях под Красноармейском в ДНР. Об этом заявил врио главы ведомства Евгений Ширшов.

«Михаил Викторович ушёл из жизни в боях под Красноармейском, защищая нашу Родину», — написал он в своём Telegram-канале.

На начальном этапе становления ДНР Мишин активно занимался вопросами возрождения и развития спорта. По словам Ширшова, именно его энергия, преданность и любовь к спорту стали фундаментом для дальнейшего развития спортивного движения. С началом СВО Мишин переключил свою деятельность на защиту Отечества, проявив мужество и стойкость в боевых действиях. Ширшов подчеркнул, что Мишин посвятил себя служению ДНР и защите её интересов, и его вклад в спорт, а также его подвиг, останутся в памяти.

Ранее стало известно о гибели в зоне СВО экс-заместителя градоначальника и главы комитета по архитектуре Челябинска Сергея Репринцева. Эту новость в соцсетях сообщил его боевой товарищ, участник СВО из Магнитогорска с позывным Юрист Константин Головин.

