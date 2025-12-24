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Регион
Опубликовано 24 декабря 2025, 14:44

Путин положительно оценил итоги осенней сессии Госдумы и Совета Федерации

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу обеих палат парламента по итогам осенней сессии. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации.

Путин о результатах работы Госдумы и Совфеда в рамках осенней сессии. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Парламент России — обе его палаты завершают осеннюю сессию с хорошим результатом. Работы действительно было много. Принят целый ряд важных законодательных решений в интересах страны и наших граждан», — отметил российский лидер.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, поблагодарила президента за поддержку деятельности палаты регионов. Она отметила, что сенаторы постоянно чувствуют его внимание, несмотря на напряжённый график главы государства.

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Ранее сегодня Владимир Путин встречался в Кремле с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Спикер нижней палаты парламента поблагодарил правительство за конструктивную совместную работу и отметил, что после изменений в Конституцию все ключевые решения принимаются в диалоге. Володин также подчеркнул роль президента в обеспечении слаженной работы власти. Глава РФ назвал работу Думы в осеннюю сессию боевой и результативной и поблагодарил депутатов.

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Юрий Лысенко
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