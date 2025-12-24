Путин назвал работу Госдумы боевой и результативной по итогам 2025 года

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Беседа состоялась вечером 23 декабря в Кремле после завершения осенней сессии Госдумы.

Спикер поблагодарил правительство за конструктивное взаимодействие с парламентариями и отметил, что отношения между кабинетом министров и нижней палатой стали продуктивными. Он подчеркнул, что после внесения изменений в Конституцию все ключевые решения принимаются в рамках диалога. Володин также указал на важную роль президента в обеспечении слаженной работы обеих ветвей власти при сохранении их самостоятельности.

Путин же охарактеризовал работу Государственной думы в прошедшую сессию как боевую и весьма результативную. Российский лидер поблагодарил парламент за совместный труд.

«Я поздравляю и Вас, и всех депутатов Государственной Думы, хочу поблагодарить за совместную работу. Она была боевой, можно сказать, если использовать терминологию сегодняшнего дня, и весьма результативной. Передайте, пожалуйста, эти слова благодарности всем депутатам Государственной Думы», — сказал глава государства.

За 2025 год Государственная Дума РФ одобрила 588 федеральных законов. Как рассказал Володин на заключительном заседании осенней сессии, большинство из принятых документов — 71% — являются законами прямого действия, не требующими дополнительных подзаконных актов для вступления в силу.