Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 декабря 2025, 10:46

Путин назвал работу Госдумы боевой и результативной по итогам 2025 года

Путин провёл встречу с Володиным в Кремле и поблагодарил Госдуму за работу

Путин провёл рабочую встречу Володиным. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Путин провёл рабочую встречу Володиным. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Беседа состоялась вечером 23 декабря в Кремле после завершения осенней сессии Госдумы.

Спикер поблагодарил правительство за конструктивное взаимодействие с парламентариями и отметил, что отношения между кабинетом министров и нижней палатой стали продуктивными. Он подчеркнул, что после внесения изменений в Конституцию все ключевые решения принимаются в рамках диалога. Володин также указал на важную роль президента в обеспечении слаженной работы обеих ветвей власти при сохранении их самостоятельности.

Путин же охарактеризовал работу Государственной думы в прошедшую сессию как боевую и весьма результативную. Российский лидер поблагодарил парламент за совместный труд.

«Я поздравляю и Вас, и всех депутатов Государственной Думы, хочу поблагодарить за совместную работу. Она была боевой, можно сказать, если использовать терминологию сегодняшнего дня, и весьма результативной. Передайте, пожалуйста, эти слова благодарности всем депутатам Государственной Думы», — сказал глава государства.

В Госдуме назвали главные драйверы российской экономики по итогам 2025 года
В Госдуме назвали главные драйверы российской экономики по итогам 2025 года

За 2025 год Государственная Дума РФ одобрила 588 федеральных законов. Как рассказал Володин на заключительном заседании осенней сессии, большинство из принятых документов — 71% — являются законами прямого действия, не требующими дополнительных подзаконных актов для вступления в силу.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Вячеслав Володин
  • Политика России
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar