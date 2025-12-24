На Украине заявили о 100 ударах ВС РФ по объектам «Укрнафты» и энергетике

ВС РФ продолжают наносить удары по ключевым производственным и энергетическим объектам Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании «Нафтогаз» и Министерство энергетики страны.

Как заявили в «Нафтогазе», за последние двое суток по объектам «Укрнафты» беспилотниками нанесли почти 100 ударов. В результате атак зафиксированы критические разрушения, работа повреждённого оборудования была полностью остановлена.

Кроме того, в Минэнерго Украины сообщили, что этой ночью также была атакована энергетическая инфраструктура. Это привело к новым отключениям электроэнергии в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях. В некоторых региональных энергокомпаниях подтвердили введение аварийных отключений света.

Ранее директор украинского энергетического холдинга ДТЭК призвал украинцев набираться сил, поскольку эта зима для них станет «самой тяжёлой» за всё время конфликта. По его словам, Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом.