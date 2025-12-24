«Это будет самая тяжёлая зима»: На Украине заявили о небывалом энергетическом кризисе
ДТЭК: Украину ждёт самая тяжёлая зима из-за небывалого энергетического кризиса
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Украина переживает беспрецедентный энергетический кризис, и текущая зима может оказаться самой тяжёлой за всё время конфликта. Такое заявление в интервью газете The Wall Street Journal сделал генеральный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко.
«Украинцы столкнулись с беспрецедентным энергетическим кризисом... Боюсь, это будет самая тяжёлая зима», — сказал топ-менеджер.
Опасения главы одного из крупнейших энергохолдингов указывают на серьезные вызовы, с которыми Украина столкнется в отопительный сезон, включая возможные перебои в снабжении электроэнергией и теплом для населения.
Ранее Life.ru сообщал, что из-за многочисленных ударов ВС РФ энергетическая система Украины оказалась на грани коллапса. Уже сейчас в Союзе потребителей коммунальных услуг указывают, что жителям Киева придётся в морозы сидеть без электричества по 20-22 часа в сутки.
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