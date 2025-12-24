«Это будет самая тяжёлая зима»: На Украине заявили о небывалом энергетическом кризисе

Украина переживает беспрецедентный энергетический кризис, и текущая зима может оказаться самой тяжёлой за всё время конфликта. Такое заявление в интервью газете The Wall Street Journal сделал генеральный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко.

«Украинцы столкнулись с беспрецедентным энергетическим кризисом... Боюсь, это будет самая тяжёлая зима», — сказал топ-менеджер.

Опасения главы одного из крупнейших энергохолдингов указывают на серьезные вызовы, с которыми Украина столкнется в отопительный сезон, включая возможные перебои в снабжении электроэнергией и теплом для населения.