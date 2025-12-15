Прямая линия 2025
Регион
15 декабря, 12:53

Полный блэкаут не за горами: Энергосистема Украины оказалась на пороге коллапса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Энергосистема Украины находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Washington Post.

Наиболее вероятно, что системы передачи выйдут из строя. Впоследствии это чревато расколом энергосети между регионами. На данный момент жителям украинской столице приходится проводить до 16 часов в день без электричества, пока предприятия продолжают работу за счёт предприятия.

«Мы если не на грани полного блэкаута на востоке страны, то очень близки к этому», — приводит издание слова неназванного высокопоставленного европейского дипломата.
В Одессе более 430 тысяч абонентов остаются без света
Ранее сообщалось, что Киев может оставаться без электричества до 20-22 часов в сутки в период предстоящих морозов. Такая ситуация вероятна, если не будет достигнуто мирное урегулирование в энергетической сфере. Более того, подстанция «Киевская» практически разрушена и имеет минимальную пропускную способность, что делает систему крайне уязвимой.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Мария Любицкая
