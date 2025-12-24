Оксана Самойлова рассказала Life.ru, верят ли её дети в Деда Мороза

Популярная блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова в канун Нового года не только готовит семейное торжество, но и организует благотворительную ёлку для детей из детских домов. Журналисты Life.ru побывали на её ферме и узнали, верят ли её дети в Деда Мороза.

У Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (Дениса Вороненкова) четверо детей. Старшая дочь Ариела — 14 лет; Лея — 10 лет; Майя — 8 лет; и сын Давид — 5 лет. Как рассказала Самойлова, самый младший всё ещё верит в Деда Мороза, а старшие дети — Ариела, Лея и Майя — уже понимают, но поддерживают волшебную традицию для младшего брата.

Оксана Самойлова рассказала о вере детей в Деда Мороза. Видео © Life.ru

На вопрос, что она сделает, если Ариела захочет встретить Новый год с друзьями, Самойлова ответила: «всех друзей берём к себе». Сегодня, 24 декабря блогерша провела праздник для воспитанников Рузского детского дома и Тверского дома-интерната, а также экскурсию по своей украшенной ферме с енотом Педро, оленёнком Россия и собственным катком.

Ранее Оксана Самойлова, едва сдерживая слёзы, рассказала о серьёзных проблемах в отношениях с мужем, рэпером Джиганом. Как показал первый выпуск их реалити-шоу, опубликованный 5 декабря, уже летом 2025 года, во время съёмок, их брак столкнулся с глубоким кризисом, и Самойлова открыто признала, что их супружеская жизнь переживает тяжёлый период.