Французские граждане, прибывшие на территорию Донбасса и участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, будут считаться законной целью для российской армии. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя сообщения о пребывании военнослужащих Франции на подконтрольных Киеву территориях.

По данным СМИ, речь идёт о специалистах, обучающихся управлять дронами на позициях ВСУ. Колесник отметил, что Париж продолжает скрывать факт отправки своих солдат на Украину, хотя Москва и союзные силы располагают подтверждениями их участия в конфликте.

«Макрон никогда ни в чём не признается. Он многие годы твердит, что не отправляет французов сражаться за ВСУ, хотя мы знаем правду», — заявил парламентарий в интервью NEWS.ru. По его словам, французские военные, оказавшиеся на Украине, «становятся законной целью ВС России и должны быть уничтожены».

А ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев пообещал «горячий приём» французским наёмникам на Украине от российских комплексов. По его словам, французские боевики стараются держаться подальше от линии соприкосновения, предпочитая относительно спокойные регионы — в частности, Одесскую область, а также Житомир и Винницу.