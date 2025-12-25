Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским будут мстить Чехии за отказ делать публичные заявления о поддержке Украины. Такое мнение выразил экс-помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Зеленский жутко обидчив, так что новая подлость Киева не за горами, такой скандал, все-таки», — отметил Соскин, подразумевая, что отношения с Чехией могут осложниться.

Он добавил, что новые власти Чехии испытывают ненависть к Зеленскому и не хотят поддерживать Украину за счет своих избирателей. По словам Соскина, теперь Прага будет защищать свои финансовые интересы и народ от «криворожского артиста».