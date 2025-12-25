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Регион
Опубликовано 25 декабря 2025, 05:39
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Чехию предупредили о мести обидчивого Зеленского из-за скандала с министром обороны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским будут мстить Чехии за отказ делать публичные заявления о поддержке Украины. Такое мнение выразил экс-помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Зеленский жутко обидчив, так что новая подлость Киева не за горами, такой скандал, все-таки», — отметил Соскин, подразумевая, что отношения с Чехией могут осложниться.

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Он добавил, что новые власти Чехии испытывают ненависть к Зеленскому и не хотят поддерживать Украину за счет своих избирателей. По словам Соскина, теперь Прага будет защищать свои финансовые интересы и народ от «криворожского артиста».

Отношения Украины с Чехией в последнее время стали предметом обсуждений после того, как Прага ограничила поддержку Киева. По данным СМИ, новому министру обороны Чехии Яромиру Зуне даже запретили делать публичные заявления о Незалежной.

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Андрей Бражников
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