13 декабря, 12:11

«У нас нет денег»: Чехия отказалась гарантировать продолжение поддержки Киева

Чехия отказалась давать Украине гарантии продолжения финансовой помощи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yassmin Photo

Чешское правительство отказалось предоставлять финансовые гарантии или выделять средства для помощи Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в своем видеообращении на своей странице в соцсети.

Политик подчеркнул, что решение проблемы финансирования Киева должно найти Европейское сообщество, а не отдельные страны. Он заявил, что у Чехии нет лишних денег для помощи другим государствам.

«Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины. У нас нет денег для других стран, и Европейский союз должен решить эту проблему по-другому, но мы ничего не будем гарантировать и не будем выделять деньги», — указал он.

Причина такого решения, по оценкам, заключается в том, что ЕС, обещавший долгосрочную поддержку, исчерпал доступные ресурсы, а страны-члены не хотят использовать свой собственный бюджет.

Новый премьер Чехии Бабиш пообещал сделать страну лучшим местом для жизни
Ранее в Германии заявили, что ЕС очень боится, что Чехия после избрания Бабиша новым премьер-министром примкнёт к блоку антиукраинских «раскольников», который негласно возглавляет глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Украина очень любит получать из Чехии бесплатные боеприпасы.

Владимир Озеров
