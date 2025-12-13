«У нас нет денег»: Чехия отказалась гарантировать продолжение поддержки Киева

Чешское правительство отказалось предоставлять финансовые гарантии или выделять средства для помощи Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в своем видеообращении на своей странице в соцсети.

Политик подчеркнул, что решение проблемы финансирования Киева должно найти Европейское сообщество, а не отдельные страны. Он заявил, что у Чехии нет лишних денег для помощи другим государствам.

«Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины. У нас нет денег для других стран, и Европейский союз должен решить эту проблему по-другому, но мы ничего не будем гарантировать и не будем выделять деньги», — указал он.

Причина такого решения, по оценкам, заключается в том, что ЕС, обещавший долгосрочную поддержку, исчерпал доступные ресурсы, а страны-члены не хотят использовать свой собственный бюджет.

Ранее в Германии заявили, что ЕС очень боится, что Чехия после избрания Бабиша новым премьер-министром примкнёт к блоку антиукраинских «раскольников», который негласно возглавляет глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Украина очень любит получать из Чехии бесплатные боеприпасы.