9 декабря, 09:34

Новый премьер Чехии Бабиш пообещал сделать страну лучшим местом для жизни

Андрей Бабиш. Обложка © ТАСС / ЕРА

Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, назначенный 9 декабря, сразу заявил о грандиозных планах. Он пообещал, что приложит все усилия, чтобы сделать республику лучшим местом для жизни на планете, передаёт портал Idnes.

Политик заявил, что будет отстаивать интересы чехов «не только дома, но и везде в мире». Теперь ему предстоит сформировать правительство из представителей трёх движений: своего ANO, а также политических движений SPD («Свобода и прямая демократия») и Motorist («Автомобилисты»), которые вместе контролируют большинство в парламенте.

Ранее Life.ru сообщал, что в Великобритании прошли масштабные кадровые перестановки. Новый вице-премьер и министр юстиции — экс-глава МИД Дэвид Лэмми, а его бывший пост заняла Иветт Купер из МВД.

