Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 18:51

Главу МИД Британии назначили вице-премьером

Guardian: Дэвида Лэмми назначили на пост вице-премьера Великобритании

Дэвид Лэмми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / david.lammy

Дэвид Лэмми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / david.lammy

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми назначен на пост вице-премьера после отставки с этой должности Анджелы Рэйнер. Такой информацией делится Guardian, ссылаясь на собственные источники.

«Источник подтвердил, что бывший министр иностранных дел Дэвид Лэмми станет заместителем премьер-министра и министром юстиции», — говорится в материале издания.

Напомним, ранее в пятницу, 5 сентября, замглавы правительства Британии и министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Рэйнер отправилась в отставку на фоне скандала, связанного с неуплатой налогов. Позднее со своего поста была уволена и руководитель палаты общин Люси Пауэлл.

Великобритания направила Украине более $1 млрд за счёт активов России
Великобритания направила Украине более $1 млрд за счёт активов России

В рамках кадровых перестановок новым министром иностранных дел вместо Дэвида Лэмми был назначен действующий глава МВД Соединённого Королевства Иветт Купер. Министерство внутренних дел страны возглавит нынешняя руководительница Минюста Шабана Махмуд. Подробнее о новых назначениях в правительстве Великобритании можно узнать в материале Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar