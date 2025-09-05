Главу МИД Британии назначили вице-премьером
Guardian: Дэвида Лэмми назначили на пост вице-премьера Великобритании
Дэвид Лэмми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / david.lammy
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми назначен на пост вице-премьера после отставки с этой должности Анджелы Рэйнер. Такой информацией делится Guardian, ссылаясь на собственные источники.
«Источник подтвердил, что бывший министр иностранных дел Дэвид Лэмми станет заместителем премьер-министра и министром юстиции», — говорится в материале издания.
Напомним, ранее в пятницу, 5 сентября, замглавы правительства Британии и министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Рэйнер отправилась в отставку на фоне скандала, связанного с неуплатой налогов. Позднее со своего поста была уволена и руководитель палаты общин Люси Пауэлл.
В рамках кадровых перестановок новым министром иностранных дел вместо Дэвида Лэмми был назначен действующий глава МВД Соединённого Королевства Иветт Купер. Министерство внутренних дел страны возглавит нынешняя руководительница Минюста Шабана Махмуд. Подробнее о новых назначениях в правительстве Великобритании можно узнать в материале Life.ru.