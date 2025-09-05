В Британии назначили нового министра иностранных дел

Новым главой британского МИД станет действующий министр внутренних дел Иветт Купер. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщила журналистка The Guardian Пиппа Крерар в социальной сети X.

Купер сменит на посту главы дипломатического ведомства Дэвида Лэмми, который займёт должность министра юстиции и одновременно станет заместителем премьер-министра Кира Стармера. Нынешний министр юстиции Шабана Махмуд, в свою очередь, возглавит МВД.