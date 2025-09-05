В Британии назначили нового министра иностранных дел
Стармер назначил на должность главы МИД Великобритании Иветт Купер
Иветт Купер. Обложка © ТАСС / ANDY RAIN
Новым главой британского МИД станет действующий министр внутренних дел Иветт Купер. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщила журналистка The Guardian Пиппа Крерар в социальной сети X.
Купер сменит на посту главы дипломатического ведомства Дэвида Лэмми, который займёт должность министра юстиции и одновременно станет заместителем премьер-министра Кира Стармера. Нынешний министр юстиции Шабана Махмуд, в свою очередь, возглавит МВД.
Ранее сообщалось, что в Европейском союзе разрабатывается план реформирования Европейской комиссии (ЕК). Инициатором изменений стала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Планы по реформированию исполнительной власти ЕС будут представлены не позднее начала следующего года. Урсула фон дер Ляйен настаивает на реструктуризации, чтобы сделать запутанную систему государственной службы более эффективной и экономичной.