«Всех уберут»: В Госдуме заявили, что Макрону и Стармеру осталось недолго
Депутат Миронов: Макрон и Стармер не решают реальные проблемы своих стран
Кир Стармер и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / АР
Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь позволил себе резкие высказывания, сравнив Россию с «людоедом» и «хищником». Его поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая конкретно назвала президента РФ Владимира Путина «хищником» и заявила, что остановить его можно лишь силой. В это время у граждан европейских стран появляется всё больше вопросов к своим лидерам, что в итоге может привести к их свержению. Об этом депутат Сергей Миронов сообщил «Царьграду».
По его мнению, Европа давно превратилась в вассала Соединённых Штатов, а лидеры таких стран, как Франция и Великобритания, безразличны к судьбам собственных граждан. Миронов отметил, что рейтинги Макрона и британского премьера Кира Стармера стремительно падают, а народ устал от политики русофобии и игнорирования реальных проблем.
«Я не сомневаюсь, что на каком-то этапе их всех уберут, Макрона и остальных. Потому что они не отвечают национальным интересам своих стран. А то, что они действительно довели Европу до состояния колонии США, — уже очевидный факт», — подчеркнул парламентарий.
По некоторым оценкам, деятельность французского президента не одобряют 80% жителей этой страны. Это не удивительно, ведь вопросы Украины волнуют его куда больше, чем сама Франция. Ранее западные СМИ писали, что его отставка наверняка потрясёт Европу, но Пятую республику это не спасёт. Предложение об отстранении Макрона вскоре внесут в парламент.