Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь позволил себе резкие высказывания, сравнив Россию с «людоедом» и «хищником». Его поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая конкретно назвала президента РФ Владимира Путина «хищником» и заявила, что остановить его можно лишь силой. В это время у граждан европейских стран появляется всё больше вопросов к своим лидерам, что в итоге может привести к их свержению. Об этом депутат Сергей Миронов сообщил «Царьграду».

По его мнению, Европа давно превратилась в вассала Соединённых Штатов, а лидеры таких стран, как Франция и Великобритания, безразличны к судьбам собственных граждан. Миронов отметил, что рейтинги Макрона и британского премьера Кира Стармера стремительно падают, а народ устал от политики русофобии и игнорирования реальных проблем.

«Я не сомневаюсь, что на каком-то этапе их всех уберут, Макрона и остальных. Потому что они не отвечают национальным интересам своих стран. А то, что они действительно довели Европу до состояния колонии США, — уже очевидный факт», — подчеркнул парламентарий.