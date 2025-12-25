Одесса и область частично обесточены из-за аварии на энергообъекте

В Одессе и одном из районов Одесской области введены аварийные отключения электроэнергии. Соответствующее заявление сделала пресс-служба городской мэрии, сославшись на информацию оператора сетей.

Как пояснили в «ДТЭК Одесские электросети», причиной стала аварийная ситуация, произошедшая утром на оборудовании другой энергетической компании. В сообщении мэрии говорится, что электричество пропало у клиентов Одесского района и города Одессы.

В последние несколько недель объекты энергетической инфраструктуры в Одессе несут огромный урон. Из-за отключений света местные жители даже устраивали забастовки. Кроме того, чрезвычайная ситуация в энергосистеме города была переведена в ранг государственной.