Стало известно, чем поплатится Черногория за введение виз для россиян

Черногория окончательно решила ввести визы для россиян с третьего квартала 2026 года. Это требование ЕС на пути страны в союз, хотя она осознаёт удар по туризму, который даёт до 26% ВВП. Обзор ситуации сделали коллеги из «Ленты.ру».

Президент Яков Милатович назвал причиной борьбу с «враждебным влиянием» пророссийских сил. Несмотря на попытки отсрочки для поддержки туротрасли, премьер-министр Милойко Спаич заявил о скором введении виз, как того требует Брюссель.

«Мы пытаемся отсрочить введение виз настолько, насколько это возможно, чтобы поддержать наш туристический сектор», — сказал он.

Россияне любят Черногорию за славянский менталитет, цены и безвиз. Эксперты прогнозируют отток 20-30% туристов сразу и до 60% в будущем. В АТОР считают, что россияне переориентируются на Турцию. Власти Черногории теперь призывают бизнес искать туристов в Западной Европе.

Напомним, о планах ввести визовый режим для россиян к концу сентября грядущего года объявило посольство Черногории в Москве в конце ноября. Таковы требования Брюсселя для вступления в Евросоюз.