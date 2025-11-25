Черногория введёт визы для россиян к концу сентября 2026 года

Черногория планирует ввести визовый режим для граждан России к концу сентября 2026 года. Об этом сообщили в посольстве страны в Москве, уточнив, что такое решение связано с обязательствами, взятыми на пути к полноправному членству в Евросоюзе.

По словам дипломатов, к концу третьего квартала 2026 года страна должна полностью синхронизировать свою визовую политику с нормами ЕС — в том числе ввести визы для россиян. Ранее премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил, что изменения неизбежны и будут реализованы в кратчайшие сроки.

Этот шаг следует за решением Еврокомиссии от 6 ноября о фактическом запрете выдачи многократных шенгенских виз гражданам РФ. Российское постпредство при ЕС назвало такие меры проявлением страха брюссельских чиновников перед «правдой о России», которую якобы узнают европейцы через туристические контакты. Москва пообещала выверенные ответные меры.

Тем временем турпоток россиян в Китай возрос на 34% после введение КНР безвизового режима для российских граждан. Об этом сообщил посол России в КНР Игорь Моргулов, подчеркнув, что за всё время не возникло серьёзных инцидентов. По его словам, Москва ожидает аналогичного поведения от китайских туристов, которых вскоре примут в России без виз. В Госдуме уже готовят «зеркальную» меру — отмену виз для граждан КНР. Замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев отметил, что у России много привлекательных направлений для китайских гостей, включая, например, гору Эльбрус.