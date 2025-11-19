Поток российских туристов в Китай вырос почти на 40% после отмены виз

Количество российских граждан, посещающих Китай с туристическими целями, увеличилось на 34% после введения безвизового режима. Соответствующую статистику привёл посол России в КНР Игорь Моргулов в беседе с корреспондентом Life.ru.

Посол России в КНР Игорь Моргулов и заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. Видео © Life.ru

«С 15 сентября мы наблюдаем рост турпотока на 34%, и я хотел бы отметить, что у нас не возникло никаких серьёзных проблем. Надеюсь, что китайские туристы, которые приедут к нам после предстоящего введения безвизового режима, также будут вести себя наилучшим образом», — заявил Моргулов.

По словам заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошева, сейчас готовится зеркальная мера по отмене виз для китайских туристов. Он добавил, что в России много привлекательных мест для гостей из Поднебесной, выделив, например, гору Эльбрус.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о введении в ближайшее время зеркальных мер по отмене виз для граждан Китая, желающих посетить РФ. Российский лидер выразил благодарность за решение китайской стороны о безвизовом режиме для российских граждан, назвав этот шаг жестом доброй воли и подтвердив, что со стороны России в ближайшее время будут введены симметричные меры для граждан КНР.