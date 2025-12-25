Буданов* в полной экипировке внезапно прибыл на фронт и шокировал спецназовцев ГУР

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* совершил неожиданный визит на передовые позиции на Запорожском направлении. Генерал в полной экипировке посетил позиции бойцов «Спецподразделения Тимура», которые выполняют боевые задачи, сообщает ведомство и публикует видео.

Видео © Главное управление разведки Минобороны Украины

«Прибытие генерал-лейтенанта Кирилла Буданова* на позиции стало полной неожиданностью для спецназовцев ГУР», — говорится в сообщении. Глава ведомства пообщался с личным составом и вручил награды отличившимся разведчикам.

Ранее сообщалось, что в украинских силовых структурах, а именно между Главным управлением разведки (ГУР) и Генштабом ВСУ, наблюдается публичный конфликт. Подконтрольный ГУР ресурс «Дипстейт» обвинил командование Генштаба во лжи. Российские военные предположили, что Буданов* может готовить заговор и тайно ищет сторонников.

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