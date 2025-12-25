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Опубликовано 25 декабря 2025, 13:56

Буданов* в полной экипировке внезапно прибыл на фронт и шокировал спецназовцев ГУР

Обложка © Главное управление разведки Минобороны Украины

Обложка © Главное управление разведки Минобороны Украины

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* совершил неожиданный визит на передовые позиции на Запорожском направлении. Генерал в полной экипировке посетил позиции бойцов «Спецподразделения Тимура», которые выполняют боевые задачи, сообщает ведомство и публикует видео.

Видео © Главное управление разведки Минобороны Украины

«Прибытие генерал-лейтенанта Кирилла Буданова* на позиции стало полной неожиданностью для спецназовцев ГУР», — говорится в сообщении. Глава ведомства пообщался с личным составом и вручил награды отличившимся разведчикам.

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Ранее сообщалось, что в украинских силовых структурах, а именно между Главным управлением разведки (ГУР) и Генштабом ВСУ, наблюдается публичный конфликт. Подконтрольный ГУР ресурс «Дипстейт» обвинил командование Генштаба во лжи. Российские военные предположили, что Буданов* может готовить заговор и тайно ищет сторонников.

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* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Анастасия Никонорова
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