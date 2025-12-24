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Опубликовано 24 декабря 2025, 09:35

Армия России освободила Заречное в Запорожье

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Заречное в Запорожской области перешло под контроль Армии России. Об этом уведомило Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Заречное Запорожской области», — говорится в публикации.

«Северяне» освободили Прилипку в Харьковской области
«Северяне» освободили Прилипку в Харьковской области

22 декабря в Минобороны сообщили об успехах ВС РФ в Харьковской области: бойцы группы войск «Север» выбили противника из Вильчи. Также недавно Армией России были освобождены Высокое на Сумщине и Светлое в Донецкой Народной Республике.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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