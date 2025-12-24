Армия России освободила Заречное в Запорожье

Заречное в Запорожской области перешло под контроль Армии России. Об этом уведомило Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Заречное Запорожской области», — говорится в публикации.