Получится ли закончить СВО за предсказанные США 90 дней? Прогноз политолога

Вооружённый конфликт на Украине не завершится в предсказанные американским постпредом при НАТО 90 дней, полагает политолог Сергей Маркелов. По его словам, ключевые параметры урегулирования на сегодняшний день не прорабатываются, что и затягивает процесс.

«Думаю, что 2026 год ничего не решит, потому что есть ключевые параметры, которые на сегодня не прорабатываются от слова совсем. Это в первую очередь вопрос о территории Донбасса», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Он уверен, что даже в Вашингтоне начали осознавать невозможность быстрого решения, о чём свидетельствует изменение риторики президента США Дональда Трампа, который стал более сдержанным в своих заявлениях. А привязка конкретных сроков к политическим событиям — это излюбленный американский политтехнологический приём, пояснил эксперт.

Напомним, ранее представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон подошёл к урегулированию украинского конфликта ближе, чем раньше. Если урегулирование наступит, то это случится в течение следующих 90 дней, отметил постпред.