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Опубликовано 25 декабря 2025, 13:55

Военный эксперт предупредил Украину о ежесуточных массированных ударах

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Массированные удары Армии России по энергетической инфраструктуре Украины вскоре могут привести к тому, что в стране «погаснет последняя электрическая лампочка». Об этом в интервью «Газете.ru» заявил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходарёнок.

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По его оценке, ВС РФ продолжат наносить удары по энергообъектам, причём атаки могут стать ежедневными и регулярными. Это приведёт к масштабным последствиям в обозримом будущем, фактически погрузив Украину в полную темноту.

«За последнее время Киев тоже нарастил количество ударов по объектам на территории России, и эти атаки тоже идут практически в круглосуточном режиме», — добавил собеседник издания.

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Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам военной промышленности Украины. В самой же Незалежной заявили о 100 ударах ВС РФ по объектам «Укрнафты» и энергетике.

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Борис Эльфанд
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