Военный эксперт предупредил Украину о ежесуточных массированных ударах

Массированные удары Армии России по энергетической инфраструктуре Украины вскоре могут привести к тому, что в стране «погаснет последняя электрическая лампочка». Об этом в интервью «Газете.ru» заявил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходарёнок.

По его оценке, ВС РФ продолжат наносить удары по энергообъектам, причём атаки могут стать ежедневными и регулярными. Это приведёт к масштабным последствиям в обозримом будущем, фактически погрузив Украину в полную темноту.

«За последнее время Киев тоже нарастил количество ударов по объектам на территории России, и эти атаки тоже идут практически в круглосуточном режиме», — добавил собеседник издания.