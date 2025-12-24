Удары Армии России по Одесскому направлению имеют стратегическое значение для блокирования основных логистических путей поставок на Украину, заявил обозреватель «Царьграда» Валентин Филиппов. По его словам, Одесса всегда была «огромными воротами» в Европу, а сегодня через её порты проходит около половины всей военной помощи.

В частности, в районе Одессы действует так называемый зерновой коридор, по которому суда, заходя в территориальные воды Украины, становятся законной целью. Грузы, включая 60% всего горючего для Украины, поступают через румынский хаб НАТО и затем распределяются внутри страны через порты вроде Измаила и по двум ключевым мостам. Уничтожение этих переправ полностью парализует снабжение.

«Таким образом, уничтожение двух мостов, в Затоке и в Маяках, приводит к полному параличу того, что поставляется на Украину. Из Румынии приходит около 60 процентов всего горючего, которое отправляется на Украину. И если удастся прервать этот поток, то юг Украины останется без горючего совсем», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что перекрытие этой «горловинки» лишит ВСУ мобильности из-за нехватки горючего, парализует поставки и даже работу территориальных центров комплектования, которым будет не на чем перевозить мобилизованных.