Депутат Метелев призвал проверить ветклинику «Гуд Вет», где врачи глумились над умирающим шпицем

В Госдуме призвали проверить деятельность столичной ветеринарной клиники «Гуд Вет», расположенной на Фрязевской улице. Именно там врачи насмехались над женщиной, чей шпиц умирал в барокамере. Запрос на проверку Генеральному прокурору Москвы Максиму Жуку направил депутат, председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.

«Мне прислали новость, где сотрудники одной московской ветклиники издеваются над животными. Просмотрел видеозапись. Нет слов. Направил запрос прокурору Москвы Максиму Сергеевичу Жуку о немедленной и тщательной проверке данного инцидента и привлечении живодёров к ответственности по закону», — написал Метелев.

Напомним, что в Москве продолжается резонансный скандал вокруг ветеринарной клиники «Гуд Вет». Трагичным поводом для проверок стала гибель питомца москвички Елены. Она обратилась в клинику со своим восьмилетним шпицем, у которого возникли проблемы с дыханием. Внеся предоплату в размере пяти тысяч рублей, женщина рассчитывала на помощь врачей. Однако вместо лечения собаку поместили в барокамеру стационара, куда владельцев не пустили.