«Почта России» приостановила наземную доставку в пять стран ЕС

«Почта России» временно прекратила наземную доставку отправлений в пять стран Евросоюза, сообщили в пресс-службе национального оператора. Речь идёт о Словении, Хорватии и Прибалтике — Литве, Латвии и Эстонии. Причём авиадоставка в эти государства продолжается.

«Будет возить туда только авиацией», — отметили в пресс-службе.

Там сообщили ТАСС, что не знают, когда наземная доставка возобновится.

А ранее Life.ru писал, что всего за год «Почта России» потеряла около 40 тысяч сотрудников. Причиной называются низкие зарплаты и огромные нагрузки.