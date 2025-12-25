«Почта России» приостановила наземную доставку в пять стран ЕС
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«Почта России» временно прекратила наземную доставку отправлений в пять стран Евросоюза, сообщили в пресс-службе национального оператора. Речь идёт о Словении, Хорватии и Прибалтике — Литве, Латвии и Эстонии. Причём авиадоставка в эти государства продолжается.
«Будет возить туда только авиацией», — отметили в пресс-службе.
Там сообщили ТАСС, что не знают, когда наземная доставка возобновится.
А ранее Life.ru писал, что всего за год «Почта России» потеряла около 40 тысяч сотрудников. Причиной называются низкие зарплаты и огромные нагрузки.
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