В Почте России назвали причину перебоев в работе IT-систем
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Starikov Pavel
Проблемы с приёмом и выдачей посылок в отделениях Почты России вызваны ограничениями связи со стороны провайдеров, заявили в пресс-службе компании. В организации уверены, что все их системы работают исправно.
«Все системы Почты работают штатно. Перебои в работе IT-систем в ряде отделений могут быть связаны с ограничениями связи, введёнными провайдерами для обеспечения безопасности. Сожалеем, что некоторые клиенты столкнулись с трудностями при получении услуг», — уточнили в компании.
Напомним, что ранее появилась информация о сбоях в отделения Почты России. Из-за них почти по всей стране были приостановлены приём и выдача посылок. Пользователи жаловались, что их отправления застревали на сортировках и в отделениях на недели без объяснений.
