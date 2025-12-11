Путин в Индии
11 декабря, 16:23

В Почте России назвали причину перебоев в работе IT-систем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Starikov Pavel

Проблемы с приёмом и выдачей посылок в отделениях Почты России вызваны ограничениями связи со стороны провайдеров, заявили в пресс-службе компании. В организации уверены, что все их системы работают исправно.

«Все системы Почты работают штатно. Перебои в работе IT-систем в ряде отделений могут быть связаны с ограничениями связи, введёнными провайдерами для обеспечения безопасности. Сожалеем, что некоторые клиенты столкнулись с трудностями при получении услуг», — уточнили в компании.

Напомним, что ранее появилась информация о сбоях в отделения Почты России. Из-за них почти по всей стране были приостановлены приём и выдача посылок. Пользователи жаловались, что их отправления застревали на сортировках и в отделениях на недели без объяснений.

    avatar