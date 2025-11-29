«Почта России» с 1 декабря обновит правила оформления международных посылок

С 1 декабря 2025 года «Почта России» обновит систему оформления международных отправлений. Нововведение коснётся «Мелкого пакета», «Бандероли» и «Мешка М». Об этом говорится в рассылке компании.

«Выполняя решение Всемирного Почтового союза (ВПС), Почта России с 01 декабря 2025 года проведёт технологическое изменение международных продуктов «Мелкий пакет», «Бандероль», «Мешок М» которое заменит первую букву в штриховом почтовом идентификаторе с «R» на «L», — говорится в письме.

В компании добавили, что этим переходом ВПС декларирует свой приоритет на качество электронного отслеживания отправлений.

В «Почте России» попросили отправить подготовленные отправления продуктов с префиксом «R» до обозначенного числа. Тогда же оформление и приём международных посылок будет автоматически переведено на «L».

А ранее в «Почте России» проинформировали, что компания частично возобновила отправку заказов в США, которая была вынужденно остановлена в конце августа этого года по причине отмены беспошлинного режима. Сейчас в Штаты можно послать подарки и образцы стоимостью до $100, а также документы.