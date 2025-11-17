«Почта России» снова начала доставлять посылки в США

«Почта России» частично возобновила отправку заказов в США, которая была вынужденно остановлена в конце августа этого года по причине отмены беспошлинного режима. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Компания продолжает прорабатывать возможность возобновления почтового обмена с США коммерческими отправлениями», — отмечается в заявлении.

Сейчас в Штаты можно послать подарки и образцы стоимостью до $100, а также документы. При этом на «Почте России» посоветовали озадачиться отправкой в Америку новогодних подарков знакомым и близким до 8 декабря, чтобы посылки успели вовремя. Доставка отправлений приостанавливалась с 26 августа.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина обратила внимание на ситуацию, связанную с сокращением отделений «Почты России». По её прогнозам, до 2 миллионов человек могут потерять доступ к существующим финансовым услугам при сохранении текущей тенденции сокращения.