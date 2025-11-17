Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 14:45

«Почта России» снова начала доставлять посылки в США

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

«Почта России» частично возобновила отправку заказов в США, которая была вынужденно остановлена в конце августа этого года по причине отмены беспошлинного режима. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Компания продолжает прорабатывать возможность возобновления почтового обмена с США коммерческими отправлениями», — отмечается в заявлении.

Сейчас в Штаты можно послать подарки и образцы стоимостью до $100, а также документы. При этом на «Почте России» посоветовали озадачиться отправкой в Америку новогодних подарков знакомым и близким до 8 декабря, чтобы посылки успели вовремя. Доставка отправлений приостанавливалась с 26 августа.

Суд подтвердил штраф «Почте России» на 230 млн по делу о модернизации отделений
Суд подтвердил штраф «Почте России» на 230 млн по делу о модернизации отделений

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина обратила внимание на ситуацию, связанную с сокращением отделений «Почты России». По её прогнозам, до 2 миллионов человек могут потерять доступ к существующим финансовым услугам при сохранении текущей тенденции сокращения.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Почта России
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar