Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 23:23

Суд подтвердил штраф «Почте России» на 230 млн по делу о модернизации отделений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Starikov Pavel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Starikov Pavel

Московский суд оставил в силе постановление о штрафе «Почте России» в размере 230 миллионов рублей. Причиной штрафа стала ненадлежащая модернизация почтовых отделений, которую необходимо было выполнить к началу 2024 и 2025 годов. Данные о решении суда были получены из соответствующих материалов, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

В середине октября Савеловский суд Москвы отклонил жалобу «Почты России», подтвердив законность штрафа в размере 230 623 780 рублей. Таким образом, это решение вступило в законную силу.

Напомним, по условиям соглашения, компания должна была обновить не менее 1 282 отделений к концу 2023 года и 773 — к концу 2024 года. Однако проверка показала, что на начало 2024 года модернизировано лишь 767 объектов, а к 2025 году — только 664. При этом в отчётах, направленных в Минцифры, «Почта России» указала завышенные данные о выполненных работах. На основании этих нарушений Счётная палата инициировала административное производство. В итоге суд признал компанию виновной и назначил штраф в размере 230,6 млн рублей.

С экс-владельцев аэропорта Домодедово взыскали более 3 млрд рублей
С экс-владельцев аэропорта Домодедово взыскали более 3 млрд рублей

Ранее авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за 11-часовую задержку рейса. S7 Airlines оштрафовали на 30 тысяч рублей по постановлению Читинского транспортного прокурора. Инцидент произошёл в феврале: вылет был задержан из-за технической неисправности самолёта. Проверка установила, что пассажирам несвоевременно предложили прохладительные напитки, что стало нарушением норм обслуживания. Один из пассажиров пожаловался в прокуратуру, после чего перевозчика привлекли к ответственности.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Почта России
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar