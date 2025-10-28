Суд подтвердил штраф «Почте России» на 230 млн по делу о модернизации отделений

Московский суд оставил в силе постановление о штрафе «Почте России» в размере 230 миллионов рублей. Причиной штрафа стала ненадлежащая модернизация почтовых отделений, которую необходимо было выполнить к началу 2024 и 2025 годов. Данные о решении суда были получены из соответствующих материалов, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

В середине октября Савеловский суд Москвы отклонил жалобу «Почты России», подтвердив законность штрафа в размере 230 623 780 рублей. Таким образом, это решение вступило в законную силу.

Напомним, по условиям соглашения, компания должна была обновить не менее 1 282 отделений к концу 2023 года и 773 — к концу 2024 года. Однако проверка показала, что на начало 2024 года модернизировано лишь 767 объектов, а к 2025 году — только 664. При этом в отчётах, направленных в Минцифры, «Почта России» указала завышенные данные о выполненных работах. На основании этих нарушений Счётная палата инициировала административное производство. В итоге суд признал компанию виновной и назначил штраф в размере 230,6 млн рублей.

