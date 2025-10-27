С экс-владельцев аэропорта Домодедово взыскали более 3 млрд рублей
Обложка © Life.ru
Суд в Подмосковье постановил, что экс-владельцы аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик и Валерий Коган должны возместить государству долг по налогам и другим обязательствам на сумму примерно 3 миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.
«В рамках осуществления координационной и надзорной деятельности выявлен факт неуплаты бывшими владельцами группы компаний Домодедово налогов, сборов, страховых взносов и штрафов. Общая сумма финансовых обязательств перед государством превысила 3 млрд рублей», — указано в сообщении.
Сейчас аэропорт принадлежит государству, и прокуратура контролирует выполнение судебного решения. До этого благодаря вмешательству прокуратуры удалось предотвратить попытку вывода больших сумм денег из аэропорта.
Напомним, в январе текущего года Генпрокуратура подала иск к экс-владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и аффилированным компаниям. Затем арбитражным судом Москвы был удовлетворён иск Генпрокуратуры о передаче международного аэропорта Домодедово в собственность российского государства. По данному решению высказался даже президент России Владимир Путин, заявив, что национализацией этот процесс считаться не может.
