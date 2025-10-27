Кассация отменила решение об отказе передать государству земли в Барвихе
Первый кассационный суд общей юрисдикции принял решение отменить постановление, отклонявшее требования Генпрокуратуры о возврате земельных участков в поселке «Сады Майендорф» под юрисдикцию государства. Решение основано на выявленных нарушениях закона, допущенных при рассмотрении дела. Об этом сообщает ТАСС.
Прокуратура настаивала на признании факта нарушения норм передачи имущества, полагая, что земля должна находиться исключительно в федеральной собственности. Первоначально суды первой инстанции отклонили требование Генпрокуратуры, мотивируя это тем, что установленный срок исковой давности истёк.
Как уже сообщал Life.ru, Генпрокуратура требовала вернуть приватизированные в 2001 году земли в Барвихе, проданные по цене в 236 раз ниже их рыночной стоимости. Ответчиками по иску, в частности, выступили отец экс-пилота F-1 Никиты Мазепина, основатель ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин, а также банкир Алексей Богачёв. Все в списке шесть миллиардеров, однако сами они отрицают покупку земли по заниженным ценам. В декабре 2024 года Одинцовский суд отклонил запрос ГП об изъятии около 100 га земли в элитном посёлке Сады Майендорф.
