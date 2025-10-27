Кассация отменила решение об отказе передать государству земли в Барвихе

Первый кассационный суд общей юрисдикции принял решение отменить постановление, отклонявшее требования Генпрокуратуры о возврате земельных участков в поселке «Сады Майендорф» под юрисдикцию государства. Решение основано на выявленных нарушениях закона, допущенных при рассмотрении дела. Об этом сообщает ТАСС.

Прокуратура настаивала на признании факта нарушения норм передачи имущества, полагая, что земля должна находиться исключительно в федеральной собственности. Первоначально суды первой инстанции отклонили требование Генпрокуратуры, мотивируя это тем, что установленный срок исковой давности истёк.