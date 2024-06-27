Миллиардеры из Барвихи отрицают покупку земли по цене в 236 раз ниже рыночной
Владельцы участков на спорной земле в Барвихе. Обложка © Mash
Одинцовский городской суд продолжает разбирательство по делу, связанному с иском Генпрокуратуры об изъятии 8 гектаров земли в Барвихе. Представитель одного из ответчиков, Надежды Адвокатовой, не согласился с утверждением, что участок продали по символической цене, сославшись на закон "О плате за землю". О деталях слушания пишет РБК.
"Был закон "О плате за землю", в котором было понятие "нормативная цена земли". Государство продавало участок в соответствии с этим законом, то есть по нормативной цене. Он по другой стоимости никак не мог быть продан, по рыночной стоимости продавали участки с торгов в соответствии с указом президента от 1997 года", — пояснил юрист.
Представители ведомства при этом считают, что ответчики "прикрыли свои действия инвестконтрактом", под которым стоит подпись не директора санатория, а главного врача, не имевшего права подписывать такие документы. Кроме того, нынешние владельцы не провели полную реконструкцию усадьбы Майендорф, как обещали.
На первом слушании 24 июня сотрудники Генпрокуратуры заявили, что земельные участки были проданы в 2001 году по цене в 236 раз дешевле рыночной. Как уже писал Life.ru, среди обладателей домов на спорной территории — отец экс-пилота F-1 Никиты Мазепина, основатель ОХК "Уралхим" Дмитрий Мазепин. Он занимал 46-е место в списке Forbes среди миллиардеров в 2023 году. Также участком в Барвихе владеет банкир Алексей Богачёв, обладатель 171-го места в топ-200 бизнесменов 2021 года от Forbes. Ещё одна владелица — жена сооснователя отечественного оружейного бизнеса Михаила Хубутии Екатерина Джанашия.