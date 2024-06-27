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27 июня, 09:24

Миллиардеры из Барвихи отрицают покупку земли по цене в 236 раз ниже рыночной

Владельцы участков на спорной земле в Барвихе. Обложка © Mash

Владельцы участков на спорной земле в Барвихе. Обложка © Mash

Одинцовский городской суд продолжает разбирательство по делу, связанному с иском Генпрокуратуры об изъятии 8 гектаров земли в Барвихе. Представитель одного из ответчиков, Надежды Адвокатовой, не согласился с утверждением, что участок продали по символической цене, сославшись на закон "О плате за землю". О деталях слушания пишет РБК.

"Был закон "О плате за землю", в котором было понятие "нормативная цена земли". Государство продавало участок в соответствии с этим законом, то есть по нормативной цене. Он по другой стоимости никак не мог быть продан, по рыночной стоимости продавали участки с торгов в соответствии с указом президента от 1997 года", — пояснил юрист.

Представители ведомства при этом считают, что ответчики "прикрыли свои действия инвестконтрактом", под которым стоит подпись не директора санатория, а главного врача, не имевшего права подписывать такие документы. Кроме того, нынешние владельцы не провели полную реконструкцию усадьбы Майендорф, как обещали.

Стало известно, почему у миллиардеров хотят отобрать 13 участков в Барвихе
Стало известно, почему у миллиардеров хотят отобрать 13 участков в Барвихе

На первом слушании 24 июня сотрудники Генпрокуратуры заявили, что земельные участки были проданы в 2001 году по цене в 236 раз дешевле рыночной. Как уже писал Life.ru, среди обладателей домов на спорной территории — отец экс-пилота F-1 Никиты Мазепина, основатель ОХК "Уралхим" Дмитрий Мазепин. Он занимал 46-е место в списке Forbes среди миллиардеров в 2023 году. Также участком в Барвихе владеет банкир Алексей Богачёв, обладатель 171-го места в топ-200 бизнесменов 2021 года от Forbes. Ещё одна владелица — жена сооснователя отечественного оружейного бизнеса Михаила Хубутии Екатерина Джанашия.

Владимир Озеров
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