Миллиардеры из Барвихи отрицают покупку земли по цене в 236 раз ниже рыночной

Одинцовский городской суд продолжает разбирательство по делу, связанному с иском Генпрокуратуры об изъятии 8 гектаров земли в Барвихе. Представитель одного из ответчиков, Надежды Адвокатовой, не согласился с утверждением, что участок продали по символической цене, сославшись на закон "О плате за землю". О деталях слушания пишет РБК.

"Был закон "О плате за землю", в котором было понятие "нормативная цена земли". Государство продавало участок в соответствии с этим законом, то есть по нормативной цене. Он по другой стоимости никак не мог быть продан, по рыночной стоимости продавали участки с торгов в соответствии с указом президента от 1997 года", — пояснил юрист.

Представители ведомства при этом считают, что ответчики "прикрыли свои действия инвестконтрактом", под которым стоит подпись не директора санатория, а главного врача, не имевшего права подписывать такие документы. Кроме того, нынешние владельцы не провели полную реконструкцию усадьбы Майендорф, как обещали.