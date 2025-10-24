Суд отклонил доводы защиты педиатра Буяновой о фальсификации доказательств

Судебные органы не выявили нарушений законодательства со стороны правоохранителей в ходе задержания врача-педиатра Надежды Буяновой, осуждённой за распространение недостоверной информации о Вооружённых силах России. Также, согласно материалам дела, защита не предоставила объективных свидетельств подлога доказательств следственными органами. Об этом передаёт РИА «Новости».

«Объективных данных о фальсификации доказательств, искусственном создании доказательств вины Буяновой правоохранительными органами в материалах уголовного дела не имеется, сторона защиты также не представила суду доказательств, которые могли поставить под сомнение полученные в ходе предварительного следствия доказательства. Соблюдение законности на предварительном следствии подтверждается показаниями следователей», — сказано в документах.

Также сообщается, что в ходе обыска в жилом помещении Буяновой не изымались предметы, имеющие доказательственную ценность. Суд также не установил нарушений процессуальных норм со стороны полицейских при осуществлении задержания.

Напомним, что в ноябре 2024 года Тушинский суд столицы назначил педиатру наказание в виде 5,5 года колонии общего режима, тогда как государственный обвинитель запрашивал шестилетний срок. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, однако защита продолжила обжалование, направив кассационную жалобу. На текущий момент Буянова отбывает наказание в исправительном учреждении Костромской области.

Как сообщал Life.ru, дело против педиатра Буяновой возбудили по поручению Александра Бастрыкина зимой этого года. На приём к врачу пришла женщина с 7-летним сыном погибшего участника бойца СВО. Мальчик сильно переживал из-за гибели папы. Буянова сказала ребёнку, что его отец якобы был законной военной целью для ВСУ. В отношении врача возбудили дело о фейках против ВС РФ. Подозреваемая попыталась покинуть территорию России, но её задержали.