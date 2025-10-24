Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

24 октября, 00:44

Педиатр Буянова, обвиняемая в фейках, осуждала СВО в переписке

Обложка © ТАСС / AP / Pavel Bednyakov

Личная переписка педиатра Надежды Буяновой, осуждённой за распространение заведомо ложных сведений о Вооружённых силах РФ, указывает на её негативное восприятие специальной военной операции (СВО). Такие данные приводятся в материалах дела, сообщает РИА «Новости».

Согласно документам, в мобильном телефоне Буяновой были обнаружены сообщения, в которых она выражала обеспокоенность ситуацией в Киеве и проявляла поддержку Украине. Некоторые из её сообщений завершались лозунгами, используемыми украинскими националистами. Сама Буянова отрицала свою причастность к этой переписке, однако суд отклонил её аргументы.

«Каких-либо объективных доказательств данному обстоятельству, тому, что доступ к мобильному телефону Буяновой имели иные лица, стороной защиты представлено не было и в материалах уголовного дела не содержится. Установлено, что данный мобильный телефон находился в пользовании Буяновой и был изъят у неё в ходе выемки, при этом в телефоне не имеется информации, адресованной иным лицам», — говорится в сообщении.

Суд приговорил педиатра к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима в ноябре прошлого года. Прокурор запрашивал шесть лет, защита настаивала на оправдательном приговоре. Решение суда было обжаловано, но Мосгорсуд оставил его без изменений. В настоящее время Буянова отбывает наказание в колонии в Костроме. Уголовное дело против врача было возбуждено по инициативе председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По данным следствия, Буянова насмешливо отреагировала на тоску ребёнка, чей отец погиб в зоне СВО, сопроводив это высказываниями о правомерности действий украинских вооружённых формирований.

Ранее сообщалось, что второй кассационный суд оставил в силе приговор журналисту Дмитрию Колезеву*, заочно приговорённому к 7,5 годам лишения свободы за распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах Российской Федерации. Кассационная инстанция отклонила жалобу защиты Колезева*, таким образом, подтвердив законность вынесенного ранее приговора. Согласно материалам дела, Колезев* через социальные сети распространял заведомо ложные сведения о якобы совершённых российскими военными убийствах мирных жителей в украинской Буче. Защита журналиста настаивала на его оправдании, утверждая, что его позиция сформировалась до публикации официальной версии Минобороны РФ о событиях в Буче.

* Лицо, признанное иноагентом в России, внесён в реестр террористов и экстремистов.

    avatar