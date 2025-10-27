Сектор Газа
Регион
27 октября, 05:35

Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за 11-часовую задержку рейса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Авиакомпанию «Сибирь» (S7 Airlines) оштрафовали на 30 тысяч рублей по постановлению Читинского транспортного прокурора за задержку рейса более чем на 11 часов. Об этом сообщили в телеграм-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По инициативе транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам, совершенное повторно). Назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошёл в феврале: вылет был задержан из-за технической неисправности самолёта. Проверка установила, что пассажирам несвоевременно предложили прохладительные напитки, что стало нарушением норм обслуживания. Один из пассажиров пожаловался в прокуратуру, после чего перевозчика привлекли к ответственности.

А ранее Life.ru писал, что в России увеличилось число аэрофобов на фоне крупных авиакатастроф за последний год. Эксперты рассказали, как перебороть панику и дрожь перед полётами простыми упражнениями.

