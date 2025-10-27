Рейс Nordstar из Москвы в Курган задержали по неизвестным причинам

Пассажиры, вылетавшие из Москвы в Курган, утром 27 октября столкнулись с неожиданной задержкой рейса. По данным онлайн-табло, самолёт авиакомпании Nordstar не смог вылететь по расписанию, а причины пока остаются неизвестными, пишет URA.ru.

Согласно информации на сайте аэропорта Кургана, рейс ТИ-1091 авиакомпании Nordstar по маршруту Москва – Курган задержан до 09:15. Отправление обратного рейса ТИ-1092 Курган – Москва перенесено на 10:15.

Официального объяснения задержки пока нет. На момент публикации известно, что вылет по-прежнему не возобновлён, а в аэропорту остаются десятки пассажиров, ожидающих посадки.

