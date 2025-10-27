Сектор Газа
27 октября, 01:46

В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

Росавиация сняла ограничения на приём и выпуск самолётов в воздушных гаванях Подмосковья. Аэропорты Домодедово и Жуковский открыли около 4:00 утра 27 октября.

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское) — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении пресс-службы Росавиации в Telegram-канале.

Пока действовали ограничения на запасные аэродромы перенаправили четыре самолёта. Из них три самолета выполняли рейсы в Домодедово, и один летел в Жуковский.

Летевшие в сторону Москвы беспилотники сбили в Тульской области
Как сообщал Life.ru, аэропорты закрыли на фоне попыток ВСУ атаковать московский регион беспилотниками. Ограничения вели после 1:30 ночи. Всего аэропорты не принимали не выпускали самолёты около 2,5 часов.

Лия Мурадьян
