В ЦБ предупредили о рисках сокращения отделений «Почты России»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина обратила внимание на ситуацию, связанную с сокращением отделений «Почты России». По её прогнозам, до 2 миллионов человек могут потерять доступ к существующим финансовым услугам при сохранении текущей тенденции сокращения. Об этом она заявила в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

«Понимаем, что есть вопросы с безубыточностью почты и так далее, но это также и наличие базовой инфраструктуры. В прошлом году уменьшилось количество таких отделений и в этом году. По нашей оценке, если тенденция продолжится, то до 2 млн человек потеряют доступ к услугам, которые уже есть сейчас на базе почтовых отделений», — сказала Набиуллина.

Ранее Life.ru сообщал, что московский суд оставил в силе постановление о штрафе «Почте России» в размере 230 миллионов рублей. Причиной штрафа стала ненадлежащая модернизация почтовых отделений, которую необходимо было выполнить к началу 2024 и 2025 годов.