ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 декабря 2025, 04:36

В Европарламенте призвали отправить немецких солдат на Украину под флагом ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Лидер крупнейшей политической фракции в Европарламенте, Европейской народной партии (ЕНП), Манфред Вебер выступил с предложением направить немецких военных на Украину под флагом Европейского союза. По его словам, Европа должна сыграть «ответственную роль» в обеспечении безопасности страны, пишет Die Zeit.

Вебер заявил, что желает видеть «солдат с европейским флагом на форме», которые будут обеспечивать мир «вместе с украинскими друзьями». Политик пояснил, что не стоит ожидать мирного урегулирования исключительно от США.

«Старые рефлексы»: Эксперт назвал истинную причину готовности Мерца ввести войска на Украину
«Старые рефлексы»: Эксперт назвал истинную причину готовности Мерца ввести войска на Украину

Это заявление последовало за выступлением канцлера Германии Фридриха Мерца в Бундестаге, где на прямой вопрос депутата о возможной отправке немецких солдат он не дал чёткого ответа, лишь усмехнувшись и назвав вопрос «непростым». Канцлер также отметил, что любые гарантии безопасности для Киева, включая развёртывание многонациональных сил, возможны только после прекращения огня, которое «необходимо согласовать с Россией».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • ЕС
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar