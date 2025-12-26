В российском регионе смертельный менингококк подтвердили у 12 человек

В Тюменской области за 11 месяцев текущего года диагноз менингококковой инфекции подтвердили у 12 человек, половину из которых составляют дети. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Инфекция передается воздушно-капельным путём и в 80% случаев протекает бессимптомно, что повышает риск распространения болезни. Лишь в небольшом проценте случаев развиваются тяжелые формы, такие как менингит или сепсис. Показатель заболеваемости менингококковой инфекцией в регионе составил 0,74 случая на 100 тысяч населения. Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики и внимательного отношения к симптомам, особенно у детей.

Среди заболевших были и дети. Какие формы принимает менингококковая инфекция, как распознать первые симптомы и когда нужна срочная помощь — в инструкции Life.ru.

Ранее сообщалось, что эксперты обеспокоены резким ростом заболеваемости опасными инфекциями в России. Случаи менингококка увеличились втрое, а ветрянки и ротавируса — в разы. Планировалось включение новых прививок в национальный календарь для защиты населения, однако Минздрав предложил перенести сроки.