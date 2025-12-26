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Регион
Опубликовано 26 декабря 2025, 08:30
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Армия РФ показала видео из взятого штаба ВСУ в Гуляйполе с секретными документами

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военнослужащие установили контроль над штабом батальона 102-й бригады ВСУ в городе Гуляйполе Запорожской области и сняли его на видео. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ВС РФ захватили командный пункт ВСУ с брошенной техникой и документами. Видео © Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

«Российские бойцы заняли штаб ВСУ в Гуляйполе!», — сказано в сообщении.

Военные корреспонденты отметили, что подразделения противника покинули позиции в крайней спешке. По их информации, отступающие оставили в здании всё секретное имущество, включая карты, средства связи, различные носители информации, компьютерную технику и даже незаблокированные мобильные телефоны. Успешную операцию провели военные 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток».

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Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль командный пункт ВСУ с брошенной техникой и документами в Гуляйполе. Известно, что после этого в Незалежной проведут проверку, так как украинские солдаты просто сбежали, оставив даже личные вещи.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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