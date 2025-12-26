Российские военнослужащие установили контроль над штабом батальона 102-й бригады ВСУ в городе Гуляйполе Запорожской области и сняли его на видео. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ВС РФ захватили командный пункт ВСУ с брошенной техникой и документами. Видео © Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

«Российские бойцы заняли штаб ВСУ в Гуляйполе!», — сказано в сообщении.

Военные корреспонденты отметили, что подразделения противника покинули позиции в крайней спешке. По их информации, отступающие оставили в здании всё секретное имущество, включая карты, средства связи, различные носители информации, компьютерную технику и даже незаблокированные мобильные телефоны. Успешную операцию провели военные 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток».

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль командный пункт ВСУ с брошенной техникой и документами в Гуляйполе. Известно, что после этого в Незалежной проведут проверку, так как украинские солдаты просто сбежали, оставив даже личные вещи.