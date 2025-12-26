Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков выразил уверенность в будущем включении Киева в состав Русского мира. В интервью РИА «Новости» историк указал на необходимость учреждения международного трибунала для суда над руководством Украины, подобного Нюрнбергскому процессу.

По его словам, судьба Украины зависит от глубины процессов денацификации. Мягков подчеркнул, что термин «русский мир» подразумевает справедливое общество, уважительное ко всем культурам, независимо от этнического происхождения, будь то русские, украинцы, белорусы или представители других народов.

«Мы верим, что Киев станет русским. Это не значит, что там русские будут жить. Там могут жить кто угодно – и украинцы, и русские, и белорусы, и евреи, и много кто. Но это русский мир, который справедливый и который ценит любую культуру, а не угнетает других», — заявил он.

Также ранее Мягков заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский напоминает фигуру, которую можно назвать «мини-фюрером». В частности, специалист заявил о влиянии расовых теорий и подхода к уничтожению людей. Мягков также отметил, что идеология Зеленского включает элементы расовой дискриминации, утверждая превосходство украинцев над остальными народами.