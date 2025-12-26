В Одесской области заявили о «значительных повреждениях» после ударов

Энергообъекты и порты в Одесской области получили «значительные повреждения» в результате удара. Об этом сообщили глава региональной администрации Олег Кипер и украинский энергохолдинг ДТЭК.

По данным Кипера, удар пришёлся по энергетической и портовой инфраструктуре области. Ударами дронов повреждены склады, баржа, несколько судов.

По данным ДТЭК, удар также пришёлся на энергообъект на юге Одесской области. Повреждения значительные, для восстановления нужно время.

А ранее в «Нафтогазе» и Министерстве энергетики Украины заявили, что за последние дни по объектам «Укрнафты» беспилотниками нанесли почти 100 ударов. В результате атак зафиксированы критические разрушения, работа повреждённого оборудования была полностью остановлена.