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Опубликовано 26 декабря 2025, 08:32

В Одесской области заявили о «значительных повреждениях» после ударов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Энергообъекты и порты в Одесской области получили «значительные повреждения» в результате удара. Об этом сообщили глава региональной администрации Олег Кипер и украинский энергохолдинг ДТЭК.

По данным Кипера, удар пришёлся по энергетической и портовой инфраструктуре области. Ударами дронов повреждены склады, баржа, несколько судов.

По данным ДТЭК, удар также пришёлся на энергообъект на юге Одесской области. Повреждения значительные, для восстановления нужно время.

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А ранее в «Нафтогазе» и Министерстве энергетики Украины заявили, что за последние дни по объектам «Укрнафты» беспилотниками нанесли почти 100 ударов. В результате атак зафиксированы критические разрушения, работа повреждённого оборудования была полностью остановлена.

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Александра Вишнякова
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