Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в период с 20 по 26 декабря российские ВС осуществили серию точечных ударов по промышленным объектам, имеющим отношение к производству вооружения на территории Украины. Среди применённых средств поражения использовались современные гиперзвуковые ракеты типа «Кинжал».

Эти меры стали ответом на террористические нападения со стороны Украины, направленные против гражданских целей внутри России. Дополнительно сообщается, что помимо промышленных комплексов, пострадали энергетические объекты, логистические центры, порты и базы снабжения, задействованные в поддержке военных действий. Таким образом, Минобороны подчеркивает целенаправленность ударов исключительно по инфраструктуре, связанной с обеспечением боевых возможностей украинской армии.

Ранее директор украинского энергетического холдинга ДТЭК призвал украинцев набираться сил, поскольку эта зима для них станет «самой тяжёлой» за всё время конфликта. По его словам, Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом.