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Опубликовано 26 декабря 2025, 09:50

На западе Украины повреждён участок Львовской железной дороги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

На западе Украины получил повреждения участок Львовской железной дороги. Об этом сообщил украинский вице-премьер Алексей Кулеба.

«Есть повреждения Львовской железной дороги по станции Ковель», — написал он в социальных сетях.

По его словам, взрывы произошли возле станции Ковель в Волынской области. Воздушная тревога в регионе действует с утра.

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В Чернигове повреждён энергообъект, часть города осталась без света

Ранее в нескольких регионах Украины прогремели мощные взрывы на фоне воздушной тревоги. Инциденты зафиксировали в Чернигове, Днепре, Сумах и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Поступали сообщения о взрывах в Одесской области. Также вечером в Киеве жители сообщили о сильном взрыве на фоне воздушной тревоги в городе. В украинских СМИ появились сообщения о пролёте дрона-камикадзе в сторону Вышгорода.

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Мария Любицкая
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