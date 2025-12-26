На западе Украины повреждён участок Львовской железной дороги
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На западе Украины получил повреждения участок Львовской железной дороги. Об этом сообщил украинский вице-премьер Алексей Кулеба.
«Есть повреждения Львовской железной дороги по станции Ковель», — написал он в социальных сетях.
По его словам, взрывы произошли возле станции Ковель в Волынской области. Воздушная тревога в регионе действует с утра.
Ранее в нескольких регионах Украины прогремели мощные взрывы на фоне воздушной тревоги. Инциденты зафиксировали в Чернигове, Днепре, Сумах и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Поступали сообщения о взрывах в Одесской области. Также вечером в Киеве жители сообщили о сильном взрыве на фоне воздушной тревоги в городе. В украинских СМИ появились сообщения о пролёте дрона-камикадзе в сторону Вышгорода.
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