14 декабря, 15:24

Серия мощных взрывов прозвучала в нескольких регионах Украины

Серия мощных взрывов прозвучала в нескольких украинских регионах, когда была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщают о происшествиях в Чернигове, Днепре, Сумах и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Утром 14 декабря также поступили сообщения о взрывах в Одесской области. Позже представители региональных властей подтвердили, что в результате инцидента пострадали объекты энергетической и промышленной инфраструктуры.
На юге Украины остановилось движение поездов после мощного удара ВС РФ
На юге Украины остановилось движение поездов после мощного удара ВС РФ

Ранее сообщалось, что воздушная атака Армии РФ, произошедшая 12 — 13 декабря, стала самой масштабной не только для Одесской области, но и для всего юга Украины. Это привело к масштабным отключениям электроэнергии. В Сети появились кадры из Одессы, где от взорванной электроподстанции в небо взмывает огненный столб.

Наталья Демьянова
