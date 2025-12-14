Серия мощных взрывов прозвучала в нескольких регионах Украины
Серия мощных взрывов прозвучала в нескольких украинских регионах, когда была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщают о происшествиях в Чернигове, Днепре, Сумах и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Утром 14 декабря также поступили сообщения о взрывах в Одесской области. Позже представители региональных властей подтвердили, что в результате инцидента пострадали объекты энергетической и промышленной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что воздушная атака Армии РФ, произошедшая 12 — 13 декабря, стала самой масштабной не только для Одесской области, но и для всего юга Украины. Это привело к масштабным отключениям электроэнергии. В Сети появились кадры из Одессы, где от взорванной электроподстанции в небо взмывает огненный столб.
